СМИ: в ЦРУ причиной пандемии COVID-19 назвали утечку в лаборатории в Ухане
NYT: в ЦРУ причиной пандемии COVID-19 назвали утечку в лаборатории в Ухане
Вашингтон, 26 января, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из китайской лаборатории в Ухане. Об этом 25 января написала американская газета The New York Times, ссылаясь на свежий отчёт агентства.
На протяжении длительного времени ЦРУ утверждало, что не обладает достаточным количеством информации, чтобы сделать окончательный вывод о том, перешёл вирус от животного к человеку или распространился из-за утечки в лаборатории.
Источник The New York Times отметил, что сейчас позиция разведывательного управления США изменилась не из-за новой информации, а благодаря более тщательному изучению имеющихся данных.
Глубокий анализ специалисты начали проводить ещё во время президентства Джо Байдена, а его результаты обнародовали по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который долгое время выступал за наказание Китая за сокрытие происхождения и распространения COVID-19.
При этом газета The Wall Street Journal отмечает, что хотя ЦРУ и объявило утечку из лаборатории наиболее вероятной причиной пандемии, это утверждение «характеризуется низкой степенью уверенности». Уточняется, что агентство продолжит расследовать этот вопрос и искать новые данные.
В декабре прошлого года конгресс США опубликовал доклад по итогам двухлетнего расследования происхождения вируса. Американские конгрессмены сделали вывод, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки. Они привели пять аргументов, подчёркивая, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе, все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько случаев распространения.
Ранее, в сентябре, учёные из США и Европы пришли к выводу, что рынок в Ухане является первоначальным очагом распространения COVID-19. Отмечается, что ретроспективный обзор ранних случаев заболевания выявил 174 пациента, заразившихся коронавирусом, и 32% из них имели подтверждённую связь с рынком в Ухане.