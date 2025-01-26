Вашингтон, 26 января, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из китайской лаборатории в Ухане. Об этом 25 января написала американская газета The New York Times, ссылаясь на свежий отчёт агентства.

SHI ZHI/EPA/ТАСС

На протяжении длительного времени ЦРУ утверждало, что не обладает достаточным количеством информации, чтобы сделать окончательный вывод о том, перешёл вирус от животного к человеку или распространился из-за утечки в лаборатории.

Источник The New York Times отметил, что сейчас позиция разведывательного управления США изменилась не из-за новой информации, а благодаря более тщательному изучению имеющихся данных.

Глубокий анализ специалисты начали проводить ещё во время президентства Джо Байдена, а его результаты обнародовали по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который долгое время выступал за наказание Китая за сокрытие происхождения и распространения COVID-19.

При этом газета The Wall Street Journal отмечает, что хотя ЦРУ и объявило утечку из лаборатории наиболее вероятной причиной пандемии, это утверждение «характеризуется низкой степенью уверенности». Уточняется, что агентство продолжит расследовать этот вопрос и искать новые данные.

В декабре прошлого года конгресс США опубликовал доклад по итогам двухлетнего расследования происхождения вируса. Американские конгрессмены сделали вывод, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки. Они привели пять аргументов, подчёркивая, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе, все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько случаев распространения.

Ранее, в сентябре, учёные из США и Европы пришли к выводу, что рынок в Ухане является первоначальным очагом распространения COVID-19. Отмечается, что ретроспективный обзор ранних случаев заболевания выявил 174 пациента, заразившихся коронавирусом, и 32% из них имели подтверждённую связь с рынком в Ухане.