Москва, 26 января, 2025, 10:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актёру Иркутского областного театра юного зрителя им. Вампилова Владимиру Безродных. Соответствующий указ главы государства опубликован 24 января на официальном портале правовых актов.

Пресс-служба Иркутского ТЮЗа

«Присвоить почётное звание Безродных Владимиру Васильевичу», — указано в документе.

Безродных является заслуженным работником культуры Республики Бурятия. Он окончил Иркутское театральное училище. После выпуска уже отслужил в ТЮЗе 35 лет и сыграл более 100 ролей.

Как сообщало ИА Регнум, тем же указом звание «Заслуженный артист Российской Федерации» было присвоено кинорежиссёру, телеведущему и продюсеру Тиграну Кеосаяну и артисту Саратовского театра юного зрителя Алексею Ротачкову.

9 января жена Кеосаяна, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что её муж пережил клиническую смерть. Она рассказала, что у него больное сердце.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Кеосаяна своим другом и пожелал ему скорейшего выздоровления. 20 января Симоньян сообщила, что её супруг всё еще находится в коме.