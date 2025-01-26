Москва, 26 января, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Правительство России выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после ЧП с танкерами декабря 2024 года. Об этом в воскресенье, 26 января, рассказали в пресс-службе кабмина.

Roman Naumov/Global Look Press

«Из резервного фонда правительства выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года», — говорится в Telegram-канале правительства.

Уточняется, что эти средства направят в бюджет Краснодарского края на проведение работ по ликвидации последствий ЧП, включая мероприятия по утилизации и обезвреживанию загрязнённого мазутом песка и восстановление пляжей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе в условиях шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили мазут, что привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек в результате ЧП погиб. По этому факту были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране.

Российский лидер 9 января поблагодарил волонтёров за их помощь в ликвидации последствий разлива мазута на черноморском побережье. Он также отметил их гражданскую позицию.

Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров Виталий Савельев 25 января сообщил о полном завершении откачки мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239». По его словам, начата зачистка танкеров для разделки и дальнейшей утилизации.