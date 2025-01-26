Токио, 26 января, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Пожилые японцы начали намеренно совершать преступления, чтобы попасть в места лишения свободы. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

AFLO/Global Look Press

По словам журналистов, с 2003 по 2022 год количество заключённых в Японии в возрасте от 65 лет увеличилось почти в четыре раза. Это объясняется тем, что пожилые японки всё более часто сталкиваются с одиночеством на свободе и из-за этого ищут в тюрьмах компанию и условия для лучшего завершения своей жизни.

Отмечается, что в тюрьмах для пожилых в Японии предусмотрены регулярное питание, медицинская помощь и возможность общения. В результате этого часть заключённых даже готова платить каждый месяц $130–190 за возможность постоянного пребывания в местах лишения свободы.

Попавшая в тюрьму за кражу продуктов 81-летняя Акие заявила журналистам, что именно здесь впервые почувствовала себя в безопасности и стабильности. До этого он проживала в одиночестве на маленькую пенсию без помощи от родных.

По информации телеканала, японские власти работают над решением этой проблемы путём создания программ поддержки для пожилых людей после их освобождения из тюрем. В них входят обучение навыкам самостоятельной жизни, восстановление связей с семьей и предоставление жилищных субсидий для одиноких пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, британский пенсионер, 90-летний Рой Рутс, в августе 2024 года рассказал телеканалу Sky News, что он больше не может позволить себе принимать душ каждый день. Пожилой мужчина добавил, что вынужден выбирать, на что ему потратить топливо зимой: на приготовление пищи, отопление или мытьё.