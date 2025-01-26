Москва, 26 января, 2025, 10:04 — ИА Регнум. США как сильнейший «игрок» на территории Америки могут добиться смены названия Мексиканского залива, «продавив» свою позицию в ООН. Об этом 26 января заявил кандидат географических наук Леонид Колотило.

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Комментируя инициативу американского президента Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив, географ отметил, что для морских и авиационных перевозок международным языком является английский. То, как мексиканцы называют залив на испанском языке, в общем-то «никого не волнует».

«Будут называть так, как это есть на международных картах, которые штампует, например, Америка», — процитировал Колотило РБК.

Завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников отметил, что названия географических объектов является прерогативой тех стран, где эти они расположены. Не существует юридически обязывающего всемирного реестра.

«Было бы, пожалуй, невозможно согласовать такой список, поскольку нередко национальные названия одного и того же объекта в разных странах отличаются, и отличия эти носят принципиальный для государств характер», — заявил Солодовников.

В ситуации с Мексиканским заливом дело касается зоны международной акватории. В этом случае действует ряд межгосударственных соглашений, в том числе по условиям судоходства, рыболовства, добычи нефти на шельфе, охране природы. Чтобы изменить название Мексиканского залива, нужны изменения во все эти документы.

«А раз соглашения международные, изменения эти нужно согласовывать с зарубежными партнёрами», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америкию Также он распорядился сменить название горы Денали на Аляске на Мак-Кинли. Американские власти должны в течение 30 дней урегулировать все формальности.

Накануне, 25 января, Трамп заявил, что идея переименовать Мексиканский залив в залив Америки очень понравилась руководству Мексики. Он утверждает, что власти Мексики «были в восторге».