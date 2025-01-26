Москва, 26 января, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравления президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди с индийским национальным праздником — Днём республики.

Global Look Press Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Вступившая в силу 75 лет назад конституция заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития Индии», — говорится в опубликованной 26 января на сайте Кремля поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что Индия с того момента смогла добиться общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, также снискав в мире заслуженный авторитет.

Путин уточнил, что отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства, и высказал уверенность в том, что два государства будут и дальше совместными усилиями последовательно увеличивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле формирования справедливого многополярного миропорядка», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 18 января заявил, что расширение российско-индийского сотрудничества стабилизирует мировую экономику. Он уточнил, что сейчас Россия, издавна имевшее важное значение для внешней политики Индии, перенаправляет своё внимание на Азию.

В июле премьер-министр Индии посещал Россию с официальным визитом, что стало его первой зарубежной поездкой после вступления в должность главы правительства в третий раз. Он отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранении, инвестиций, туризма. В октябре Моди во второй раз прибыл в Россию. Президент РФ провёл с ним встречу перед саммитом БРИКС в Казани.