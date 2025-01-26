Санкт-Петербург, 26 января, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Главный тренер петербургского клуба СКА Роман Ротенберг принёс будильник на пресс-конференцию после победы его подопечных над уфимской командой «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и подарил одному из журналистов.

Валентина Певцова/ТАСС Роман Ротенберг

В ходе пресс-конференции специалист поставил около себя будильник и тот зазвонил во время вопроса одного из журналистов, после чего Роттенберг посмеялся над этой ситуацией.

«Это всем вам будильник. Один за всех и все за одного. Поздравляю конкретного журналиста и призываю болеть за СКА», — сказал он.

Одаренный будильником представитель СМИ пообещал поставить подарок на самое видное место и просыпаться под него, но не в пять утра.

Перед этим Роттенберг заявлял, что пытающиеся «очернить» СКА журналисты «обычно пишут ночью».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 января СКА переиграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Петербургская команда набрала 59 очков после 48 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции лиги.

Ранее в этот же день московский «Спартак» победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ, отыгравшись со счёта 0:2. Проходившая в Москве встреча закончилась в пользу «красно-белых» со счётом 4:2.