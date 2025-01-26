Севастополь, 26 января, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Силы Черноморского флота 26 января уничтожили два безэкипажных катера украинской армии, которые шли в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Утром дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря три безэкипажных катера украинской армии были уничтожены в акватории Чёрного моря.

Через пять дней российские военные уничтожили ещё два морских дрона ВСУ, направлявшихся к Крыму. Утром 6 января движение по Крымскому мосту было перекрыто.