Лас-Вегас, США, 26 января, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Территория Соединённых Штатов Америки может в течение скорого времени значительным образом вырасти. Об этом 25 января заявил новый американский президент Дональд Трамп.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Соединённые Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире, и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной», — процитировал его слова телеканал CNN.

Позднее в беседе с журналистами на борту самолёта Air Force One Трамп заявил, что США решат вопрос с присоединением Гренландии, добавив, что Канада не может являться суверенной стороной в случае прекращения финансирования её со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее новый глава Белого дома неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к американской территории якобы для защиты «свободного мира». Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что в отношении острова возможны различные варианты действий, включая силовой.

Министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен 16 января заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США. Премьер-министр острова Муте Эгеде подчёркивал, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.

Старший научный сотрудник китайского института «Тайхэ» Ван Цзайбан 12 января заявил, что заявления Трампа о присоединении к США Гренландии, а также о Канаде и Панамском канале — это свидетельство того, что американская гегемония в мире находится в уязвимом положении. Он добавил, что таким образом новый президент США пытается «повернуть вспять колесо истории», однако тенденцию развития многополярного мира остановить невозможно.