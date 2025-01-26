Москва, 26 января, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Супруга захваченного украинскими формированиями под Купянском в Донецкой народной Республике итальянца Джанни Ченни Екатерина рассказала, что её муж находится в больнице скорой неотложной помощи в Харькове в тяжёлом состоянии.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Украинское посольство в Италии сообщает всю информацию по номеру телефона брата в Италии. Он (брат её мужа. — Прим. ред.) гражданин Италии. Сообщили родному брату: вас уведомляет посольство Украины в Италии о том, что ваш родной брат Джанни Ченни с 17 января находится в больнице, [отмечена] GPS-точка — больница скорой неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова в городе Харьков», — привело её слова «РИА Новости».

Екатерина уточнила, что с ней никто не связывается по вопросу о её мужа, хотя она писала в посольство Украины и сама звонила в Харьков по этому поводу.

Она уточнила, что Ченни был доставлен в медучреждение в тяжёлом состоянии, однако по телефону в больнице ей заявили, что могут дать информацию о муже только при личном посещении.

Женщина добавила, что направила обращение по поводу ситуации с её супругом в информационный центр Следственного комитета РФ.

Как передавало ИА Регнум, информационный портал Today. it 9 января сообщил, что спецназ украинских формирований пленил якобы воюющего на стороне армии России итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни. Отмечалось, что итальянец ранее работал шеф-поваром в пиццерии Самары у почётного консула Италии Джангуидо Бреддо.

Екатерина Ченни 14 января рассказала, что воспитывает трёх детей. Женщина добавила, что после захвата мужа она обратилась за поддержкой к российским властям. О том, что супруга захватили украинские боевики, Екатерина, по её словам, узнала из новостей и видеороликов в интернете.