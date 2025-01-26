Краснодар, 26 января, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Полиция Краснодара задержала поджигателя трёх ресторанов в городе. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Кадр из видео

Накануне, 25 января, в период с 22:27 мск по 23:30 мск в Западном округе Краснодара загорелись три ресторана. Сотрудники одного из заведений смогли задержать поджигателя. Он был передан в руки полиции.

«19-летний житель Динского района пояснил, что совершил поджоги по указанию неизвестных, после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для совершения противоправных действий», — сообщили в полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании молодому человеку меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 января в центре Краснодара загорелись три ресторана. В 22:27 мск вспыхнул ресторан МясоLove на улице Красной. Из здания эвакуировали 50 человек.

Через полчаса пожар начался в ресторане на улице Северной. Были эвакуированы 37 человек. В течение часа загорелся ещё один ресторан на Красной. В результате никто не пострадал.