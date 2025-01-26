Дженин, Палестина, 26 января, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелили двухлетнюю девочку Лайлу в городе Дженин, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Об этом 26 января сообщило агентство Al Jazeera со ссылкой минздрав Палестины.

ATEF SAFADI/ЕРА/ТАСС

Уточняется, что двухлетний ребёнок умер от огнестрельного ранения головы, а её беременная мать была легко ранена.

Раненую девочку пытались спасти, доставив на машине скорой помощи Красного Полумесяца в медучреждение, однако этого сделать не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января палестинское движение ХАМАС 25 января освободило четырёх израильских заложниц-военнослужащих. Их передали представителям Международного комитета Красного Креста.

Позднее Тель-Авив отпустил из израильских тюрем 200 палестинских заключённых в обмен на освобождение этих заложниц. Отмечалось, что 70 из них депортируют в Египет и ещё 16 — в сектор Газа.