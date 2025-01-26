ДНР, 26 января, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Группа штурмовиков Вооружённых сил России в ходе зачистки жилой пятиэтажки в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружила скрывавшуюся от украинских формирований семью с ребёнком. Об этом 26 января рассказал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным Нифер.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили… Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», — процитировало его слова «РИА Новости».

Нифер отметил, что он, в свою очередь, подарил девочке перстень, который та повесила себе на шею. Штурмовик уточнил, что семья девочки осталась в Курахово и была вынуждена всё время скрываться от украинских боевиков, ожидая, когда их вывезут из города военные армии России.

«Я хотел вывезти [их] оттуда, но у нас цель и задача была другая. Мы двигались на заводоуправление, нам нужна была крайняя точка», — пояснил он.

По словам бойца штурмового подразделения, в ходе зачистки микрорайона «Южный» в Курахово мирные жители доброжелательно встречали военных ВС РФ и рассказывали им, как ожидали этой встречи, и об отношении к ним украинских боевиков, а также оказывали содействие армии России.

«Говорят, людей забирали и мучили, также и били, детей забирали. В общем, беспределом занимались. Сами ездили, когда ещё было целое [Курахово], они в магазинах всё забирали, мирным жителям там ничего не оставалось», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Нифер рассказал, что командир украинской армии в ходе боёв в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на уже освобождённый российскими военными этаж и попал к ним в плен. Затем офицер ВСУ также убедил всю свою группу сдаться.

Позднее в этот же день командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й российской армии с позывным Фарик заявил, что на данный момент ВС России находятся на расстоянии около 5 км до Днепропетровской области. Он добавил, что ВСУ на константинопольском направлении за Курахово продолжают оказывать попытки сопротивления, однако армия России вынуждает противника отступать на Днепропетровскую область.