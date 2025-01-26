Минск, 26 января, 2025, 08:28 — ИА Регнум. В Белоруссии 26 января открылись участки для голосования на выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

Владимир Смирнов/ТАСС

На всех избирательных участках в 8:00 мск прозвучал государственный гимн Белоруссии.

«Сейчас мы собираем информацию об открытии участков. Они в восемь часов все открылись», — заявил председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко в эфире телеканала «Первый информационный».

Избирательные участки будут работать до восьми часов вечера.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 января в Белоруссии завершилось досрочное голосование на президентских выборах, проходившее в течение пяти дней. Проголосовало 41,81% от числа тех, кто включён в избирательные списки.

Наиболее активно голосовали жители Могилёвской области — явка составила 42,95% от общего числа избирателей в регионе, и Минской области — явка 42,68%. В Брестской области проголосовали 41,99% жителей.

Накануне, 25 января, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ходе досрочного голосования на выборах в Белоруссии российские наблюдатели не выявили нарушений.