Москва, 26 января, 2025, 08:31 — ИА Регнум. У некоторых категорий россиян в феврале будет увеличен размер пенсионных выплат. Об этом 26 января рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В последнем месяце зимы будут проиндексированы пенсии продолжающих работать, но уволившихся в январе. Кроме того, будет повышен размер пенсии у достигших в январе 80-летнего возраста россиян, у которых фиксированная пенсия вырастет в два раза и составит почти 17,5 тыс. рублей, отметил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Он уточнил, что также с февраля у всех получателей страховых пенсий размер выплат проиндексируют не на 7,3%, как планировалось ранее, а на 9,5%. Также будет произведён перерасчёт пенсии за январь, рассчитанной по запланированному уровню инфляции, добавил Виноградов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января депутат Государственной думы Никита Чаплин («Единая Россия») заявил, что с февраля средний размер страховой пенсии по старости в стране будет составлять почти 25 тыс. рублей. Он уточнил, что это произойдёт из-за того, что после перерасчёта эта сумма увеличится ещё на 2,2%.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 23 января рассказал, что с февраля в стране размеры более чем 40 мер социальной поддержки будут проиндексированы на уровень фактической инфляции в 9,5%. По его словам, увеличение размера выплат будет проведено в соответствии с действующим законодательством.