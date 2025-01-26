Москва, 26 января, 2025, 08:19 — ИА Регнум. В настоящее время в России наблюдается рост спроса на удаление косметических имплантов. Об этом 26 января сообщило издание «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филлеров из губ и удалению грудных имплантов», — отмечается в публикации.

Уточняется, что имеются в виду эффекты пластической хирургии, которые россиянки хотят убрать не по медицинским показателям.

Пластический хирург Игорь Короткий рассказал изданию, что чаще всего клиенты уменьшают губы после их увеличения и удаляют импланты молочной железы.

При этом другие эксперты также подтвердили рост спроса на удаление косметических имплантов, по их мнению, это объясняется укреплением тренда на натуральность и естественность.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января «женщина-кошка» Джоселин Вильденштейн внезапно умерла в возрасте 84 лет. Экс-миллиардерша была известна множеством сделанных экстремальных пластических операций на лице в стремлении стать похожей на кошку. В результате этого у женщины были ярко выраженные кошачьи глаза и львиные черты лица, за что она и получила своё прозвище.