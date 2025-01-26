Алабама, США, 26 января, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Рекорд по продолжительности жизни с пересаженной свиной почкой установила американка Тована Луни из Алабамы. Об этом 25 января сообщило агентство Associated Press (AP).

"Жительница Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей женщиной, которой пересадили органы свиньи. Она здорова, полна энергии с новой почкой уже 61 день и продолжает жить", - уточняется в публикации.

Отмечается, что прогнозы врачей о состоянии пациентки оптимистичны, она сможет выписаться из больницы уже через месяц. До сих пор только четыре пациента из США проходили экспериментальные операции по трансплантации свиных органов. Пациентам пересаживали два сердца и две почки, но ни один не прожил дольше двух месяцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пациент, которому впервые в мире пересадили генетически модифицированную почку свиньи, скончался чуть менее чем через два месяца после операции. Медики подчеркнули, что данных о том, что причиной смерти 62-летнего Рика Слеймана стала именно пересадка почки, нет.

В ноябре 2023 года США скончался 58-летний мужчина, страдавший от неизлечимого заболевания сердца и ставший вторым в мире пациентом, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи. После перенесённой трансплантации пациент прожил почти шесть недель. Первый пациент, перенесший аналогичную трансплантацию, ранее также скончался.

Этим пациентам можно было помочь иным способом — путём ретрансплантации сердца либо механической поддержки кровообращения, отмечал главный трансплантолог Минздрава, директор Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье.