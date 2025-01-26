Вена, 26 января, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Киев может не продержаться в течение 100 дней, которые новый президент США Дональд Трамп дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу по Украине для завершения украинского конфликта. Такое мнение 26 января высказал полковник армии Австрии Маркус Райснер.

«Мы знаем, что Трамп получил мистеру Келлогу добиться переговоров в течение следующих ста дней, но мы также знаем, что ситуация на фронте нестабильна, и вопрос состоит в том, сможет ли вообще Украина продержаться эти три месяца», — заявил он в эфире телеканала ZDF.

Райснер отметил, что в рядах украинских формирований наблюдается паника на фоне быстрого продвижения Вооружённых сил России в Донбассе, что, по мнению полковника, объясняется преимущественно открытой местностью, где возможно двигаться почти беспрепятственно.

Эксперт добавил, что динамика конфликта на Украине меняется в очень негативную сторону для киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января британская газета The Times написала, что у конфликта на Украине есть несколько сценариев завершения, включая поражение Киева. При этом автор публикации признал, что без поддержки со стороны США у киевского режима нет ни малейших шансов разговаривать с Россией с позиции силы.

Ранее в этот же день Трамп в очередной раз заявил, что в ближайшее время хочет провести беседу с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, российский лидер очень хочет провести этот разговор.

Путин 24 января отметил, что ему есть о чём поговорить с Трампом. Глава государства добавил, что лидерам двух стран лучше встретиться и спокойно обсудить этот и другие вопросы, представляющие интерес для РФ и США.