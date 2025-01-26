Тверь, 26 января, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Московский районный суд Твери признал виновным по 14 эпизодам Салохиддина Ашурова, фиктивно зарегистрировавшего у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которые проходят по делу о теракте в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холле». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как следует из судебных материалов, Ашурова признали виновным в совершении 14 эпизодов фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

По данным следствия, Исломовы знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта. Так, Исроил Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и два его сына Амичон и Диловар продали террористам автомобиль Renault, на котором они скрылись с места преступления. Указанный автомобиль Исроил продал в феврале 2024 года, однако страховой полис ОСАГО на него так и не переоформляли.

14 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых привлекли 27 человек.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Помимо этого, террористы устроили пожар. В теракте погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»).

В июне 2024 года СМИ сообщали, что турецкие спецслужбы предупредили Россию и помогли предотвратить в Москве второй после нападения на «Крокус Сити Холл» теракт. По этим данным, новое нападение (на торговый центр) готовила та же группировка — «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Исламским государством» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В декабре 2024 года правоохранители задержали четверых террористов-баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Установлено, что они помогали устроить теракт в «Крокус Сити Холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.