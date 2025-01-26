Прекращение конфликта Украине подразумевает четыре возможных сценария, включая поражение киевских властей и ультиматум президента США Дональда Трампа. Варианты представлены в статье британской газеты The Times 24 января. При этом издание считает маловероятным возвращение «ещё не сломленной», но «безусловно стоящей на коленях» страны к границам 1991 года. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1067-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Напомнив, что российские военные в 2024 году взяли под контроль в шесть раз больше территорий, чем годом ранее, автор публикации в The Times прежде всего предположил остановку США военной помощи Украине с указанием на то, что Трамп, скорее всего, «будет опасаться допустить такой катастрофический исход».

Далее в британской газете был обнародован сценарий с «плохим миром», который приведёт к разделению Украины. Третий вариант развития событий, по мнению The Times, предусматривает заморозку конфликта, а четвёртый — обещанное Трампом усиление антироссийских санкций, в случае, если Москва решит уклониться от мирных переговоров.

О новых антироссийских санкциях американский лидер заговорил сразу же после своего избрания президентом. По утверждению Трампа, он не хочет принимать такие решения, так как ему якобы очень нравится русский народ.

По признанию главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не питает иллюзий относительно администрации нового президента США, который в своё время превзошёл по санкциям предшественников. Также российский дипломат подчеркнул 24 января, что Кремль не собирается обольщаться новым главой Белого дома, который уже занимал этот пост, и не питает относительно него никаких иллюзий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 декабря 2024 года отмечал, что СВО на Украине завершится, когда будут достигнуты все поставленные Россией цели.

«Эти цели могут быть достигнуты как итог специальной военной операции или как итог соответствующих переговоров», — отметил представитель Кремля.

Тем временем Минобороны 26 января продемонстрировало видеокадры штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943675" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Штурм опорного пункта ВСУ подразделениями группировки войск «Центр» на красноармейском направлении

Отмечается, что вначале операторы БПЛА подразделения группировки войск «Центр» выявили и уничтожили основные огневые точки украинских боевиков. А затем штурмовики мотострелкового батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады под прикрытием гранатометчика зашли в лесополосу, где уничтожили боевиков, отказавшихся сдаваться в плен, зачистили блиндажи, закрепились и продолжили наступление.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.