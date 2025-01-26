Вашингтон, 26 января, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Возможность остаться на третий президентский срок президент США Дональд Трамп назвал «величайшей честью» для себя, но подчеркнул, что такая перспектива существует лишь в «фейковых заголовках». Об этом политик заявил 25 января в ходе выступления в Лас-Вегасе (штат Невада), трансляцию которого вёл телеканал LiveNOW from FOX.

«Это была бы величайшая честь в моей жизни — служить не один раз, а дважды, трижды или четырежды… Заголовки, заголовки от фейковых новостей!» — пояснил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время Конституция США ограничивает президентство двумя сроками, независимо от того, идут они подряд или с перерывом. Вопрос о возможности Трампу в третий раз баллотироваться на пост президента связан с его шутками на эту тему после победы на выборах в ноябре.

«Я предполагаю, что не буду участвовать в выборах снова, если только вы не скажете: 'Он настолько хорош, мы должны что-нибудь придумать'», — заявлял Трамп сразу после победы на президентских выборах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что республиканец из палаты представителей Энди Оглс 24 января внёс в Конгресс США резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США таким образом, чтобы президенты, пришедшие на второй срок с перерывом после первого, могли баллотироваться на третий. Это дало бы Трампу возможность побороться за пост в 2028 году. В ответ Оглса назвали «преданным подхалимом Трампа».

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. По завершении церемонии он заявил о начале «золотого века» в США. Выступая на экономическом форуме в Давосе, новый американский лидер пообещал сделать США «сильнее, богаче и сплочённее, чем когда-либо прежде».