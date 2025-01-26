Москва, 26 января, 2025, 07:39 — ИА Регнум. В международном аэропорту Казани сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом утром 26 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Lex Rayton/Global Look Press

«В аэропорту Казань в 07:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Он пояснил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее Кореняко сообщил о введении временных ограничений на полёты авиарейсов в аэропортах Казани и Ижевска.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 января Росавиация ввела ограничения на приём и вылет самолётов для аэропортов Казани, Нижнекамска, Уфы, Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары. Ведомство пояснило, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Позже ограничения сняли с воздушных гаваней Саратова, Пензы, Ульяновска и Самары. Затем ограничения сняли и в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы. За время, пока действовали ограничения, четыре воздушных судна ушли на запасные аэродромы: три, следовавшие в Казань, и одно, выполнявшее рейс в Уфу.