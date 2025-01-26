Москва, 26 января, 2025, 07:32 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА. Об этом утром 26 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Система ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что восемь беспилотников были подавлены над Ростовской областью, шесть — над Курской и ещё один — над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 26 января губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал об уничтожении средствами ПВО и РЭБ нескольких беспилотников ВСУ. Он уточнил, что пострадавших, предварительно, нет. В настоящее время оперативные службы работают на месте атак БПЛА, оценивается материальный ущерб на земле.

Днём 25 января Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки массово атаковали Белгородскую область, используя беспилотники и артиллерию. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 24 января средства ПВО уничтожили над российскими регионами 121 дрон ВСУ. Шесть из них были сбиты над Белгородской областью. 37 беспилотников перехватили над территорией Брянской области, 20 — над Рязанской областью, по 17 БПЛА уничтожили над Курской и Саратовской областями. Также фиксировались атаки и на другие регионы.