Вашингтон, 26 января, 2025, 07:25 — ИА Регнум. О возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе, заявил президент США Дональд Трамп 25 января в ходе общения с журналистами из пула Белого дома на борту Air Force One.

Omar Ashtawy Apaimages/Global Look Press

«Я бы хотел, чтобы Иордания забрала людей, чтобы Египет забрал людей … Я бы предпочел вступить в отношения с некоторыми арабскими странами и построить жилье в других местах, где люди, возможно, смогут для разнообразия жить в мире», — уточнил Трамп.

Американский лидер отметил, что построить новое жильё для палестинцев вне сектора Газа проще, чем его восстанавливать внутри самого анклава, ведь речь идёт о более, чем 1,5 млн человек. Такая программа переселения, по словам Трампа, может стать как временной, так и долгосрочной.

Кроме того, Трамп рассказал, что провёл телефонный разговор с королём Иордании Абдаллой ибн Хусейном, и уточнил, что Иордания уже принимает беженцев из сектора Газа. Трамп указал, что 26 января он обсудит вопрос о приёме беженцев из Газы с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяхуи президент США Дональд Трамп, вероятно, встретятся в Вашингтоне в первой половине февраля. Их встреча может состояться до завершения первого этапа сделки между ХАМАС и Израилем по освобождению заложников из сектора Газа.

ХАМАС 25 января освободил вторую партию израильских заложниц — четырёх женщин-военных Карину Арьев, Даниэль Гильбоа, Ниму ЛевииЛери Элбаг. Израильтянки вернулись домой в соответствии с соглашением о перемирии. Первая партия заложниц была освобождена 19 января — в день заключения соглашения. В обмен на трёх израильтянок Тель-Авив освободил 90 палестинцев.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложника.