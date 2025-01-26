Вашингтон, 26 января, 2025, 07:08 — ИА Регнум. США сможет установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения руководства Дании. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, нам удастся решить вопрос с Гренландией. На мой взгляд, мы получим её. Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами», — считает Трамп.

Американский лидер не стал уточнять, каким образом он собирается реализовывать своё намерение заполучить контроль над островом. Кроме этого, он заявил, что Канада не является суверенной страной, так как «полностью зависит» от США.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

16 января в статье для The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.

25 января датский экс-министр по делам Гренландии Том Хейм заявил, что Гренландию возможно выкупить у Дании Соединённым Штатам Америки лишь в случае отказа властей Великобритании присоединять к себе остров. Хейм пояснил, что в случае, если Трамп предпримет попытку выкупить Гренландию, то ему сперва необходимо спросить Великобританию. Соединённое Королевство в 1917 году выдвинуло требование, что при продаже Гренландии у Великобритании остаётся первоочередное право выкупа острова.