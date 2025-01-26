Москва, 26 января, 2025, 06:58 — ИА Регнум. Аэропорты Ижевска и Казани ввели временные ограничения на полеты авиарейсов. Об этом утром 26 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Boris Roessler/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск., Казань», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Он добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 января Росавиация ввела ограничения на приём и вылет самолётов для аэропортов Казани, Нижнекамска, Уфы, Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары. Ведомство пояснило, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Позже ограничения сняли с воздушных гаваней Саратова, Пензы, Ульяновска и Самары. Затем ограничения сняли и в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы. За время, пока действовали ограничения, четыре воздушных судна ушли на запасные аэродромы: три, следовавшие в Казань, и один выполнявший рейс в Уфу.