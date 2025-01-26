Москва, 26 января, 2025, 06:51 — ИА Регнум. Метеорологическая весна придёт в Москву несколько раз, но окончательное наступление тепла ожидается метеорологами в середине марта. Об этом 26 января сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

«У нас сейчас состояние метеорологической весны, потому что средняя температура в конце января будет устойчиво положительная. Поэтому можно сказать, что она будет приходить несколько раз в предстоящем: в январе, может быть, в феврале и окончательно — в середине марта», — рассказала Позднякова в беседе с «РИА Новости».

Специалист добавила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной температурной аномалией, и это вновь подтверждает раннее наступление весны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Москве 25 января началась четвёртая оттепель с начала первого месяца года. Погода к концу января выше климатической нормы более чем на пять градусов. Она только на один градус отстаёт от графика рекордно тёплого января 2020 года.

20 января ботанический сад Москвы сообщил, что в «Аптекарском огороде» под открытым небом зацвели первые в этом году подснежники. Цветы были замечены возле главного входа в Теневом саду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 января отметил, что 2024 год оказался наиболее жарким за всю историю метеонаблюдений, начатой в 1850 году. 22 июля среднесуточная температура на Земле составляла 17,16 градуса, и этот день стал самым жарким с начала мониторинга погоды.