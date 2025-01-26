Копенгаген, 26 января, 2025, 06:25 — ИА Регнум. Гренландию возможно выкупить у Дании Соединённым Штатам лишь в случае отказа властей Великобритании присоединять к себе остров. Об этом 25 января заявил датский экс-министр по делам Гренландии Том Хейм, сообщает еженедельная газета The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Гренландия

Хейм пояснил, что в случае, если президент США Дональд Трамп предпримет попытку выкупить Гренландию, то ему сперва необходимо спросить Великобританию. Соединённое Королевство в 1917 году выдвинуло требование, что при продаже Гренландии у Великобритании остаётся первоочередное право выкупа острова.

Условие закреплено в договоре о Датской Вест-Индии, который вступил в силу в 1917 году, когда США выкупили у Дании за 25 млн долларов колонии в Карибском море, ныне известные как Американские Виргинские Острова.

При заключении сделки Дания потребовала, чтобы госсекретарь США Роберт Лансинг подписал декларацию, гарантирующую, что "правительство Соединенных Штатов Америки не будет возражать против того, чтобы датское правительство распространяло свои политические и экономические интересы на всю Гренландию". То есть, США юридически признали Гренландию датской территорией. Хейм отметил, что Трамп, вероятнее всего, никогда не слышал о существовании такого договора.

При этом издание подчёркивает что Великобритания вряд ли заявит о правах на остров, даже обладая юридически первоочередным правом его покупки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что состоявшийся на неделе телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен был посвящён Гренландии и прошёл очень плохо. По словам свидетелей разговора, президент США был непреклонным, а впечатления от разговора сравнимы с «холодным душем».

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

16 января в статье для The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.