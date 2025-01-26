Лас-Вегас, США, 26 января, 2025, 06:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в ближайшее время собирается провести беседу с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова главы американского президента привела пресс-пул Белого дома 25 января.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

«Он хочет поговорить, и мы скоро поговорим», — заявил американский лидер.

Трамп 23 января очередной раз заявил, что планирует встретиться с российским лидером. Он подчеркнул, что хотел бы сделать это немедленно. Он отметил, что получал сигналы о готовности российского лидера к диалогу. Республиканец допустил, что Россия хочет заключить сделку. По его утверждению, готовность к переговорам выражал и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день сообщил, что Владимир Путин готов к переговорам с американским коллегой, Москва ждёт сигналов от Вашингтона. Представитель Кремля также призвал не гадать, когда состоится контакт, общественности об этом сообщат.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Путин в очередной раз заявил о готовности к переговорам с США по Украине. При этом он подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, при этом необходимо устранить изначальные причины конфликта.

24 января Путин отметил, что ему есть о чём поговорить с Трампом. По его мнению, лидерам стран лучше встретиться и спокойно обсудить этот и другие вопросы, представляющие интерес для РФ и США.