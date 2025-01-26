Москва, 26 января, 2025, 05:56 — ИА Регнум. Российские расчёты гаубиц Д-30 совместно с расчётом БПЛА «Орлан-10» уничтожили в зоне проведения спецоперации опорные пункты, живую силы и технику украинских войск. Об этом утром 26 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ/Кадр из видео

«Расчёты гаубиц Д-30 во взаимодействии с расчётом беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожают замаскированные опорные пункты, скопление живой силы и легкобронированную технику ВСУ», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там рассказали, что расчёт «Орлан-10» в ходе воздушной разведки выявил сосредоточение живой силы и техники ВСУ на укрепленных позициях, замаскированных в лесополосе. После этого расчёты получили координаты и поразили цели противника.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны показало кадры работы российского экипажа вертолёта Ка-52м, которому удалось сорвать ротацию украинских войск в приграничье Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск ВС РФ экипаж вертолёта выполнил пуски ракет по заданным координатам и уничтожил бронетехнику, а также личный состав украинских войск. После нанесения удара вертолёт выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, рассказали в Минобороны. Через некоторое время передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

24 января Минобороны показало кадры, как российский экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил позиции и скопления живой силы украинских военных на харьковском направлении.

23 января Минобороны показало кадры, как российский экипаж вертолётов Ми-35М уничтожил в приграничье Курской области живую силу и опорный пункт украинских военных.