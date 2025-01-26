Вашингтон, 26 января, 2025, 05:43 — ИА Регнум. Сотрудники федеральных ведомств, желающие работать при администрации президента США Дональда Трампа, пройдут ряд проверок на лояльность, которые проводят специальные «комиссары движения MAGA» (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). Об этом 25 января пишет агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп утверждает, что самая большая ошибка, которую он совершил во время своего первого президентского срока, заключалась в том, что он нанял «неправильных людей». Теперь его помощники активно работают над тем, чтобы в правительстве работали люди, лояльные к американскому лидеру.

Соискателям на должность требуется убедить проверяющих в том, что их воодушевляют планы нового главы Белого дома, и они готовы претворять их в жизнь. Кроме того, нужно представить рекомендации от тех, чья лояльность уже доказана. При этом поводом для отказа может стать публикация в соцсетях либо фотография с противником Трампа.

Такой подход заставил госслужащих задаться вопросом, не заботится ли команда Трампа о лояльности больше, чем о компетентности. Высказываются опасения, что из команды вытесняют дипломатов, специализирующихся на вопросах внешней политики и национальной безопасности, а также других компетентных специалистов, которые могли бы предложить администрации Трампа опыт и уникальные знания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первые подписанные новым президентом США Трампом указы, касающиеся работы правительства страны, вызвали хаос и привели к частичному параличу ряда министерств и ведомств. Отмечается, что хаос был «экстремальным» на фоне огромных различий между повестками предыдущей и новой администраций США. Ряд служб, к примеру, занимающихся здравоохранением и социальными вопросами, до получения дальнейших распоряжений прекратил все внешние коммуникации, а также отменил командировки чиновников.

20 января Трамп в ходе первого дня своего нахождения в Белом доме подписал в Овальном кабинете в присутствии журналистов несколько десятков документов, затратив на это чуть более 47 минут. При этом параллельно новый глава Белого дома отвечал на вопросы представителей СМИ.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с ТАСС выразил мнение, что Трамп учел ошибки своего первого президентского срока при формировании команды и на этот раз набирает команду не только и не столько из компетентности людей, сколько из их лояльности к нему лично. По мнению Косачева, нынешняя команда Трампа не будет раздираться противоречиями изнутри и будет говорить одним языком — языком Трампа. При этом вице-спикер Совета Федерации РФ выразил сомнения в том, что команда нового американского президента окажется достаточно компетентной для того, чтобы решать те проблемы, с которыми сталкиваются США.