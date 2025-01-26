Махачкала, 26 января, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проконтролировать дело жителя республики Магомеда Магомедова после сообщений о незаконных методах дознания.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

«Лично знаю о принципиальности в таких вопросах Владимира Александровича Колокольцева и Александра Ивановича Бастрыкина. Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль», — написал Меликов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг дела Магомедова требует самого пристального внимания. Глава республики выразил надежду, что заявления адвоката задержанного будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные понесут заслуженное наказание.

До этого в соцсетях появилось видео, в котором Магомедов заявил о применении к нему пыток. Согласно МВД РФ, мужчину задержали по подозрению в незаконном изготовлении оружия. В настоящее время его проверяют на причастность к терроризму. После сообщений о применении незаконных методов дознания МВД организовала проверку.

Как передавало ИА Регнум, в августе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения инвалида в Республике Коми. В социальных медиа распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как в городе Инта сотрудники правоохранительных органов применяют физическую силу в отношении инвалида, бывшего участника СВО. При этом отмечалось, что мужчина нарушал общественный порядок. В отношении полицейских было поручено возбудить уголовное дело, а также дать правовую оценку действиям избитого мужчины.