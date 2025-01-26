Вашингтон, 26 января, 2025, 04:57 — ИА Регнум. Работу над планом, по итогам которого контроль над соцсетью TikTok перейдет американской компании Oracle, ведёт администрация президента США Дональда Трампа. Об этом 25 января сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

По условиям сделки, переговоры о которой ведутся Белым домом, базирующаяся в Китае компания-владелец ByteDance не уйдёт полностью, но сохранит только миноритарную долю в TikTok, а все алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения перейдут под контроль Oracle. Таким образом, американскому инвестору перейдёт контрольный пакет акций интернет-платформы.

"Цель сделки в том, чтобы Oracle могла фактически следить и обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok", - пояснил источник в Белом доме.

Отмечается, что пока сделка не завершена, её условия могут поменяться. Стоимость TikTok может возрасти до $200 млрд. Среди потенциальных инвесторов может выступить компания Microsoft.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп теоретически открыт идее приобретения социальной сети TikTok американскими предпринимателями Илоном Маском или председателем совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисоном.

Трамп после инаугурации принял решение о 75-дневной отсрочке блокировки социальной сети TikTok на территории страны и подписал соответствующий исполнительный указ.

19 января американским пользователям стал недоступен видеосервис TikTok в связи с вступлением в силу закона, запрещающего работу платформы в США.

Уходящий президент США Джозеф Байден в апреле 2024 года подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивался 19 января — за день до инаугурации Трампа.

Оператор сервиса создания и просмотра видео TikTok 18 января заявил, что прекратит работать в США, если не получит от администрации уходящего президента Байдена гарантий неприменения к соцсети мер после принятого решения о запрете сервиса. В Белом доме отметили, что платформа должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.