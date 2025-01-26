Пхеньян, 26 января, 2025, 04:52 — ИА Регнум. Ракетное управление Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) 25 января провело испытательный пуск стратегической крылатой управляемой ракеты класса «море-земля». Испытанием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило 26 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Kim Jae-Hwan/Global Look Press

«Испытательные запуски систем вооружения являются частью планов по наращиванию национального оборонного потенциала с целью повышения эффективности стратегического контроля над потенциальными противниками в соответствии с меняющимися обстоятельствами безопасности в регионе», — пояснило ЦТАК.

Отмечается, что испытательным пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным ЦТАК, запущенные стратегические крылатые ракеты точно поразили цели, пролетев по эллиптическим и «восьмеркообразным» орбитам протяжённостью 1500 км.

Испытание не оказало негативного влияния на безопасность соседних стран, подчеркнуло агентство.

«Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР всегда будет прилагать усилия ответственным образом для выполнения своей важной миссии по защите устойчивого, прочного мира и стабильности на основе более развитой военной мощи», — говорится в сообщении ЦТАК.

Как передавало ИА Регнум, КНДР 6 января впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая гиперзвуковая ракета, разработанная Пхеньяном, может преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО) в мире.

КНДР может разместить вокруг Пхеньяна около 250 пусковых установок для оперативно-тактических ракет малой дальности, утверждал 8 января южнокорейский телеканал KBS.

8 января постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) организации, созванном после проведения Пхеньяном испытания новой гиперзвуковой ракеты, заявил, что КНДР имеет право на принятие мер по обеспечению собственной безопасности на фоне давления и провокаций со стороны западных стран.