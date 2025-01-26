Краснодар, 26 января, 2025, 04:16 — ИА Регнум. В Краснодаре вечером 25 января загорелись сразу два ресторана в центре города. Об этом сообщил муниципальный центр управления городом.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным центра, в 22:27 по местному времени (совпадает с мск) поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove на улице Красная, 109. Потребовалась эвакуация 50 человек.

«К ликвидации пожара было привлечено от МЧС России 28 человек личного состава, шесть единиц техники. В 22:53 пожар полностью потушили», — говорится в Telegram-канале центра.

Обошлось без пострадавших.

В 22:51 поступила информация о возгорании в ресторане на улице Северная, 279. Из здания общепита эвакуировали 37 человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

Более того, в 23:36 загорелось здание на улице Красная. Помощь пожарных не потребовалась, так как огонь потушили потушили в течении нескольких минут.

Как передавало ИА Регнум, 23 января, в Краснодаре загорелся ресторан. Возгорание тогда удалось локализовать на площади 600 кв. м. К ликвидации возгорания привлекли более 50 специалистов и 16 единиц техники. Пострадавших не было.

23 января в Клину вспыхнул пожар в здании склада на Волоколамском шоссе. Информация о пожаре поступила в 14:13 МСК. Загорелись складские помещения комплекса «Логистера». К тушению пожара привлекли порядка 100 специалистов и более 30 единиц техники. Ликвидацию возгорания осложняла высокая пожарная нагрузка внутри склада. Обошлось без пострадавших.