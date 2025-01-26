Вашингтон, 26 января, 2025, 04:16 — ИА Регнум. Идея переименовать Мексиканский залив в залив Америки якобы привела в восторг руководство Мексики. Такое утверждение сделал 25 января президент США Дональд Трамп, выступая в Лас-Вегасе в американском штате Невада, передает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы переименовываем Мексиканский залив в Залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: «Это прекрасно», — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп анонсировал новую налоговую реформу, которую он и его команда планируют запустить в ближайшие месяцы. По словам американского лидера, «это будет действительно что-то особенное».

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти США официально переименовали Мексиканский залив в Американский, а самую высокую в Северной Америке гору Денали — в гору Мак-Кинли.

Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали на Аляске — в гору Мак-Кинли. Согласно указу, глава МВД США Даг Бёргам должен в течение 30 дней урегулировать все связанные с переименованиями формальности. После этого министерство должно обновить данные в Информационной системе географических названий (GNIS) и проконтролировать, чтобы во всех правительственных документах географические объекты именовались как Американский залив и гора Мак-Кинли.

7 января Трамп заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Также он раскритиковал миграционную политику Мексики и обвинил страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими в США.

9 января президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на желание Трампа переименовать Мексиканский залив предложила называть Американский континент Мексиканским.