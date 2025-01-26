Рязань, 26 января, 2025, 03:26 — ИА Регнум. В Рязанской области средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили несколько украинских беспилотников. Об этом в ночь на 26 января проинформировал губернатор региона Павел Малков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — написал глава области в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших, предварительно, нет. В настоящее время оперативные службы работают на месте атак БПЛА, оценивается материальный ущерб на земле.

Днём 25 января Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки массово атаковали Белгородскую область, используя беспилотники и артиллерию. Обошлось без пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января средства ПВО уничтожили над российскими регионами 121 дрон ВСУ. Шесть из них были сбиты над Белгородской областью. 37 беспилотников перехватили над территорией Брянской области, 20 — над Рязанской областью, по 17 БПЛА уничтожили над Курской и Саратовской областями. Также фиксировались атаки и на другие регионы.

Днём ранее украинская армия атаковала Белгородскую область 48 дронами и 64 боеприпасами. В Белгородском районе повреждения получили частное домовладение и газовая труба, в Борисовском — два сельхозпредприятия. В сёлах Грайворонского муниципального округа повреждения получили пять частных домов и ЛЭП.