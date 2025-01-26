Киев, 26 января, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Американские дипломаты обратились в Госдеп США с запросом об исключении программ, связанных с Украиной, из приказа о 90-дневной заморозке иностранной помощи. Об этом 25 января сообщает издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Дипломаты бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой предоставить полное исключение на деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из указа президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, о замораживании иностранной помощи на 90 дней.

«Сейчас мы не знаем, будет ли удовлетворен этот запрос полностью или частично, но из Вашингтона уже поступают положительные сигналы», — уточняется в письме, которое сотрудники USAID направили в Киев.

В то же время ряд организаций в Киеве уже подаёт сигналы о прекращении работы.

«Подрядчик не должен возобновлять работу до тех пор, пока не получит письменное уведомление от ответственного за выполнение контракта о том, что приказ о приостановке отменен», — указано в приказе, который уже получили некоторые организации на Украине, получающие финансирование из США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский президент Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе подтвердил приостановку руководством США финансовой помощи иностранным государствам.

20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

Позже, 24 января, государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Директива коснулась в том числе поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань. Решения о продолжении, модификации или прекращении программ примут только после пересмотра, который проведёт лично госсекретарь США.