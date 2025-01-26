Лондон, 26 января, 2025, 03:16 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на Украине имеет четыре сценария завершения, включая поражение киевского режима. Об этом пишет британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Хотя она (Украина. — Прим. ред.) ещё не сломлена, но <…>, безусловно, стоит на коленях», — отмечается в публикации.

По мнению автора материала, первый сценарий подразумевает поражение киевского режима в случае, если президент США Дональд Трамп остановит военную помощь Украине. При этом газета отмечает, что глава Белого дома не захочет допускать такого развития событий из-за боязни, что его будут сравнивать с экс-президентом Джо Байденом, которого неоднократно критиковали за неудачный вывод американских военных из Афганистана.

Второй вариант также предусматривает прекращение военной помощи киевскому режиму со стороны Вашингтона, однако в данном случае между Украиной и Россией заключается «плохое» для Киева соглашение и происходит последующее разделение украинского государства.

Вместе с этим третий сценарий подразумевает прекращение боевых действий, заключение мирного договора и завершение конфликта.

Четвёртый же сценарий предусматривает проведение переговоров между РФ и Украиной, где Киев будет выступать «с сильных позиций» и одновременно учитывать факт достигнутых ВС РФ успехов на поле боя.

Вместе с этим авторы статьи подчёркивают, что без поддержки со стороны Вашингтона у киевского режима нет ни малейших шансов разговаривать с Москвой с позиции силы.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее подчёркивал, что киевский режим с удовольствием «хомячит за обе щёки» деньги спонсоров, не спеша отменять запрет на переговоры с Россией. Путин предположил, что в итоге именно партнёры Киева вынудят главу киевского режима Зеленского отменить решение о запрете контактов с российским руководством на законодательном уровне. Путин усомнился в готовности главы киевского режима Владимира Зеленского к диалогу, так как тот до сих пор не отменил свой запрет. При этом российский лидер напомнил, что Москва неоднократно озвучивала готовность обсудить мирное урегулирование украинского конфликта.

Трамп 23 января заявил, что «Украина готова заключить сделку» с Россией. Ранее он уже утверждал, что Зеленский якобы готов договориться по вопросу украинского конфликта.

24 января Путин отметил, что ему есть о чём поговорить с Трампом. По его мнению, лидерам стран лучше встретиться и спокойно обсудить этот и другие вопросы, представляющие интерес для РФ и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день сообщил, что Владимир Путин готов к переговорам с американским коллегой, Москва ждёт сигналов от Вашингтона. Представитель Кремля также призвал не гадать, когда состоится контакт, общественности об этом сообщат.