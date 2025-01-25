* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 января, 2025, 02:43 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ установил, где находится актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сказано в материалах уголовного дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Артур Смольянинов

«Решение об объявлении Смольянинова в международный розыск, по мнению защиты [обвиняемого], является формальным, так как ГСУ СК РФ известно о его местонахождении», — приводит ТАСС выдержку из материалов дела.

При этом название страны не указано. Отмечается, что срок предварительного следствия по делу продлён до 26 апреля 2025 года.

Согласно публикациям Смольянинова в соцсетях и выставленным под постами геотегам, актёр проживает в латвийской Юрмале. Кроме этого, в соцсетях Смольянинова присутствуют публикации с геолокациями Берлина, Ниццы и Черногории.

Ранее стало известно, что Москва направила запрос государству, в котором находится актёр, по оказанию правовой помощи российским следователям. Предположительно, Смольянинов сейчас живёт в Латвии.

25 января сообщалось, что страна, где на данный момент пребывает Смольянинов, отказала Москве в правовой помощи.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года Смольянинов эмигрировал в Латвию на фоне спецоперации на Украине. В РФ в отношении него следствие возбудило уголовное дело о дискредитации армии России. В январе 2023 года Смольянинов заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и объявил, что сможет тайно выступить перед украинскими военными.

В РФ суд заочно арестовал актёра на два месяца, в январе 2023 года Смольянинов был включён в список иноагентов, а в мае 2024 года в перечень террористов и экстремистов.