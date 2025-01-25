Вашингтон, 26 января, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп получил приглашение выступить перед сенатом и палатой представителей конгресса США. Об этом 25 января заявил спикер нижней палаты законодательного органа Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить на совместном заседании обеих палат конгресса во вторник, 4 марта 2025 года, чтобы изложить его взгляды на наше будущее, в основе которых принцип «Америка прежде всего», — написал Джонсон в соцсети X и привёл полный текст пригласительного письма Трампу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила информацию о предстоящем выступлении Трампа 4 марта в конгрессе США.

С момента вступления Трампа в должность главы государства это будет его первое обращение к конгрессу США. Ожидается, что глава Белого дома по сложившейся традиции ежегодного выступления глав государства в конгрессе изложит своё видение ситуации в стране и обозначит ключевые направления во внешней и внутренней политике США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства 20 января в ротонде Капитолия. В первый же день президентства Трамп поручил Госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов. Об этом говорится в списке приоритетов Трампа под названием «Америка прежде всего» (America First).

Список приоритетов президента США затрагивает также вопросы миграционной политики, энергетики, реформирования системы госуправления США.