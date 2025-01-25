Алма-Ата, Казахстан, 26 января, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Полиция Казахстана объявила в международный розыск блогера Дану Орманбаеву, против которой ведётся расследование по делу о разжигании межнациональной розни. Об этом 25 января сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Как ранее сообщалось, следственным управлением департамента полиции города Алма-Аты по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». Вместе с тем подозреваемая объявлена в международный розыск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело против Орманбаевой возбудили в апреле 2024 года. Заявление на неё подала русскоязычная жительница Алма-Аты после угроз и оскорблений по языковому и национальному признаку со стороны Орманбаевой.

В свою очередь Орманбаева написала в соцсетях, что якобы стала жертвой «фейков», «травли» и «буллинга», и назвала уголовное дело против неё «сфабрикованным».

Как передавало ИА Регнум, 16 января Telegram-канал Mash сообщил, что жительницу Москвы, которая ранее оскорбительно высказывалась в адрес строителей, проверят по четырём уголовным статьям, включая государственную измену. В сообщении также говорится, что следователи якобы обнаружили её переписку с украинскими радикалами, в которой она заявила о желании сотрудничать со Службой безопасности Украины.

В ноябре Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Джумабоя (Салмона Раджабзоду) (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), который оскорблял русских девушек. Блогера обвиняют по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.