Ростов-на-Дону, 26 января, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Содержащий мазут песок, собранный с побережья Чёрного моря, не будет утилизироваться на полигоне в Ростовской области. Об этом 25 января сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Песок с побережья Черного моря, содержащий мазут, не будет утилизироваться в Семикаракорском районе Ростовской области. Сегодня по моему поручению на полигон частной компании «Южный город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой Роспотребнадзор и Минприроды», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что к вопросу подключилась прокуратура, так как полигон утилизации песка не готов.

Врио главы региона подчеркнул, что задача местных властей — помочь Краснодарскому краю и Крыму, но не допустить угрозу окружающей среде Дона и жителей области.

Как передавало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поручил к лету очистить пляжи Анапы от мазута и привести в нормативное состояние. Основная масса загрязнённого песка и грунта с пляжей уже вывезена.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами и выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.

25 января вице-премьер РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров Виталий Савельев сообщил, что Морспасслужба досрочно завершила откачку мазута кормовой части судна «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия.