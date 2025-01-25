Киев, 26 января, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве попытался оправдать издание указа о запрете переговоров с Россией давлением обстоятельств. Его слова 25 января приводит украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я запретил любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной», — уточнил Зеленский и добавил, что «лидером переговоров» является именно он, поэтому полномочия проводить переговоры есть только у него.

По словам главы киевского режима, он ввёл запрет на переговоры, чтобы пресечь разного рода манипуляции на теневых переговорных площадках, которые Зеленский не контролировал. При этом Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров он подписал в момент, когда российские войска находились под Киевом.

Однако, издание напоминает, что дата подписания указа — 30 сентября 2022 года, когда ВС России уже отошли от Киева. А формулировка документа однозначно запрещает диалог с российским лидером Владимиром Путиным всем представителям Украины, включая самого Зеленского.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сказано в первом пункте указа, что полностью противоречит заявлению главы киевского режима.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал президент РФ Путин, киевский режим с удовольствием «хомячит за обе щёки» деньги спонсоров, не спеша отменять запрет на переговоры с Россией. Путин предположил, что в итоге именно партнёры Киева вынудят главу киевского режима Зеленского отменить решение о запрете контактов с российским руководством на законодательном уровне.

Путин усомнился в готовности Зеленского к диалогу, так как тот до сих пор не отменил свой запрет. При этом российский лидер напомнил, что Москва неоднократно озвучивала готовность обсудить мирное урегулирование украинского конфликта.

30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава МИД Украины Андрей Сибига в январе 2025 года заявил, что Киев продолжит придерживаться принципа не вести прямой диалог с российским лидером.