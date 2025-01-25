Вашингтон, 26 января, 2025, 01:15 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США склоняется к тому, что пандемия коронавируса (COVID-19) началась из-за утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM

«ЦРУ годами заявляло, что у него недостаточно информации, чтобы сделать вывод о том, возникла ли пандемия COVID естественным образом на рынке дикой природы в Ухане или в результате случайной утечки в исследовательской лаборатории. Однако на этой неделе агентство опубликовало новую оценку, в которой аналитики заявили, что теперь они отдают предпочтение лабораторной теории», — говорится в публикации газеты.

По словам знакомых с ситуацией чиновников, за сменой позиции ЦРУ не стоит никаких новых разведданных. Скорее, оно основано на тех же доказательствах, которые ведомство «обрабатывало» в течение месяцев, пишет газета.

Источник газеты отмечает, что анализ ЦРУ частично основан на более внимательном изучении условий в лабораториях в провинции Ухань до вспышки пандемии.

При этом, пишет NYT, изменение позиции никак не связано с тем, что новый директор ведомства Джон Рэтклифф, который является сторонником теории лабораторного происхождения вируса. По их словам, новая оценка происхождения вируса разрабатывалась давно.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря конгресс США опубликовал докладе на 557 страницах. По итогам двухлетнего расследования американские конгрессмены сделали заключение, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки. Конгрессмены привели пять аргументов, отмечая, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе, все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько случаев распространения.

По заключению авторов доклада, исследователи Уханьского института вирусологии заразились вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке диких животных. По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились, считают в Конгрессе США.

Американские и европейские учёные в рамках исследования структуры обрывков генома и генетического разнообразия коронавируса пришли к выводу, что рынок в Ухане является первоначальным очагом распространения COVID-19. Результаты исследования опубликованы 19 сентября в научном журнале Cell. Отмечалось, что ретроспективный обзор ранних случаев заболевания выявил 174 пациента, заразившихся коронавирусом, и 32% из них имели подтверждённую связь с рынком в Ухане. Остальные же пациенты проживали в непосредственной близости от этого места. Кроме того, в районах, окружающих рынок, были зафиксированы первые случаи летального исхода от пневмонии при заражении COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также склоняется к версии о распространении COVID-19 естественным путём.