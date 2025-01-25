Лас-Вегас, США, 26 января, 2025, 00:45 — ИА Регнум. Руководство США приостановило помощь иностранным государствам, подтвердил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе 25 января.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press

«Мы хотим снизить цены. Я заморозил прием на работу сотрудников в федеральные органы власти, заморозил регулирование, заморозил иностранную помощь. И я создал новый департамент эффективности госуправления», — заявил Трамп.

Президент напомнил, что данный департамент возглавит бизнесмен Илон Маск, который займётся оптимизацией работы системы госслужбы США и сокращением излишних расходов.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

Позже, 24 января, государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Утверждается, что директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.

Решения о продолжении, модификации или прекращении программ примут только после пересмотра, который проведёт лично госсекретарь США. Среди замороженных проектов есть такие, как поддержка школ и помощь в области здравоохранения, в частности экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Кроме этого, США приостановили реализацию программ по разминированию неразорвавшихся снарядов во всём мире.