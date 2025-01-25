Москва, 26 января, 2025, 00:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в свой день рождения остался без поздравлений со стороны мировых лидеров. 25 января ему исполнилось 47 лет.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Даже находящаяся в этот день в Киеве президент Молдавии Майя Санду не стала поздравлять «своего друга», — пишет MK.RU.

Отмечается, что данный факт почти не упоминается украинскими СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 23 января президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине продолжается, в том числе из-за того, что глава киевского режима захотел повоевать. Американский лидер также назвал Зеленского «не ангелом».

21 января депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленский своими действиями против интересов Украины и населения страны заслуживает пожизненного лишения свободы. Он также назвал Зеленского «самопровозглашённым Калигулой» и добавил, что пожизненное заключение в этом случае будет достойной мерой пресечения для главы киевского режима.

Колумнист газеты Hill, бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо 31 декабря 2024 года заявил, что главу киевского режима и его чиновников необходимо привлечь к ответственности за процветающую коррупцию и растрату военной помощи США. Он добавил, что масштаб коррупции и неэффективного управления киевского режима удастся раскрыть только в ходе независимых расследований после окончания украинского конфликта.