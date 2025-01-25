Вашингтон, 25 января, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Финансирование программ по разминированию неразорвавшихся снарядов во всём мире приостановлено Белым домом. Об этом 25 января сообщает газета The New York Times (NYT).

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Уточняется, что соответствующее уведомление разослано утром 25 января главой управления Госдепартамента США по сокращению вооружений и разминированию Карен Чендлер. В документе предписывается немедленно прекратить финансирование всех программ по разминированию, без исключений.

«Дальнейшие инструкции будут предоставлены в понедельник», — цитирует издание письмо Чендлер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Утверждается, что директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.

Решения о продолжении, модификации или прекращении программ примут только после пересмотра, который проведёт лично госсекретарь США. Среди замороженных проектов есть такие, как поддержка школ и помощь в области здравоохранения, в частности экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».