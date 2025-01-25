Ереван, 25 января, 2025, 23:51 — ИА Регнум. В Армении не планируется проведение внеочередных выборов в парламент. Об этом 25 января заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Global Look Press

«Мы не планируем проводить внеочередные выборы», — заявил Пашинян в эфире общественного телевидения Армении.

По его словам, партия «Гражданский договор», лидером которой Пашинян является, проведёт форум по составлению партийного списка кандидатов на очередные выборы, которые запланированы на 2026 год.

«Члены партии будут голосовать за того или иного кандидата, в результате будет сформирован наш предвыборный список», — пояснил Пашинян.

Как передавало ИА Регнум, правительство Армении 9 января одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Пашинян заявил, что вопрос вхождения Армении в Евросоюз можно решить только путём проведения всенародного референдума.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее подчеркнул, что членство Армении в Евросоюзе несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС. Он пояснил, что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают.

17 января президент России Владимир Путин в ходе беседы с Пашиняном дал оценки шагам Еревана в сторону евроинтеграции. Глава армянского правительства пояснил ситуацию, связанную с законопроектом о начале процесса вступления в ЕС. Стороны при этом указали на весомые практические выгоды от совместной работы в рамках Евразийского экономического союза.