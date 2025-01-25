Минск, 25 января, 2025, 23:39 — ИА Регнум. Досрочное голосование на выборах президента завершилось в Белоруссии. Об этом 25 января сообщила пресс-служба ЦИК страны в Telegram-канале.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

По данным ЦИК, всего за пять дней проголосовали 41,81% от общего числа граждан, включённых в списки избирателей.

Самыми активными участниками голосования оказались жители Минской области, где явка составила 42,68%, и Могилёвской области, где на избирательные участки пришли 42,95% от общего числа избирателей в регионе. На третьем месте по явке оказалась Брестская область, где проголосовали 41,99% граждан.

Досрочное голосование на выборах главы государства в Белоруссии проходило с 21 по 25 января. Выборы президента Белоруссии пройдут в основной день голосования — 26 января. В этот день избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 мск. Проголосовать избиратели смогут только на территории республики, западных наблюдателей на выборы не приглашали.

Всего на пост главы Белоруссии пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, предприниматель, экс-депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко описал заявления Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ фразой «все за, а Баба-Яга против». Так Карпенко прокомментировал утверждения директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан, что без наблюдения со стороны БДИПЧ выборы в Белоруссии якобы останутся без «независимой оценки».

До этого Карпенко обвинил Европарламент в стремлении раскачать ситуацию в республике. Он отметил, что вполне естественно, когда наблюдатели делятся впечатлениями о ходе выборов, но непонятно, как можно оценивать избирательный процесс, когда он ещё не завершился.

Европарламент при этом 21 января опубликовал проект резолюции с призывом к странам Евросоюза заранее заявить о непризнании президентских выборов в Белоруссии. Также в документе говорится, что в республике необходимо провести «свободные и справедливые выборы».

Выборы в Белоруссии состоятся 26 января. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 25 января сообщила, что наблюдатели от ЦИК не выявили нарушений.